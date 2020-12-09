شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر» تبيع وحدة تطوير القيادة الذاتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت مجموعة «أوبر» للتكنولوجيا المتقدمة وحدتها للقيادة الذاتية إلى الشركة المنافسة «أرورا إنوفيشن» مقابل حصة في الشركة الناشئة. وبحسب الصفقة المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2021، بلغ تقييم «أرورا» 10 مليارات دولار، ستستثمر منها «أوبر» 400 مليون دولار مقابل حصة يمتلكها المستثمرون والموظفون في قسم القيادة الذاتية تبلغ 40% أو 4 مليارات دولار.

وقال كريس أورمسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأرورا، «بإضافة وحدة القيادة الذاتية للتكنولوجيا المتقدمة، سيكون لدى «أرورا» فريق وتكنولوجيا قويان بشكل لا يصدق، ومسار واضح للعديد من الأسواق والموارد اللازمة لتقديمها». «ببساطة، ستكون أرورا الشركة الأفضل في تقديم منتجات القيادة الذاتية اللازمة لجعل النقل والخدمات اللوجستية أكثر أماناً وسهولة، وأقل تكلفة.»

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