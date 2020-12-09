قيادي موالي للعدوان يدعو الى إعادة البنك المركزي الى صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

دعا القيادي في صفوف المرتزقة عصام شريم، إلى إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وذلك من أجل إيقاف تدهور العملة الوطنية في المحافظات المحتلة.

وكتب شريم، على صفحته في “تويتر”:” لوكان إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنية وتعيد الريال إلى أجزاء من عافيته، ولو بالحد المقبول، فأنني أدعو إلى عودته إلى صنعاء”.. داعياً حكومته الى الإقرار بالعجز والفشل في إدارة للبنك المركزي اليمني عبر منظومة ما سماها “الشرعية” التي قال إنها “غير متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى”.

مضيفاً:” أعيدوا البنك إلى صنعاء لتروا من هي الدولة ومن هم المليشيات.. لقد فشلتم وذهبت ريحكم”.

ويعاني الريال اليمني في المناطق المحتلة انخفاضاً متواصلا منذ نقل البنك المركزي الى عدن بتواطؤ دولي، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز التسعمائة ريال.

وكان مصدر مسؤولٌ في البنك المركزي بصنعاء، حذر في وقت سابق من استمرار تدهور العملة المحلية امام الدولار في المحافظات المحتلة وذلك نتيجة للسياسات الخاطئة والمتعمدة التي انتهجتها حكومة المرتزِقة بإيعاز مباشر من دول العدوان من خلال طباعة كميات مهولة من العُملة غير القانونية.

واكد: إن استهدافَ العُملة الوطنية كان جزءًا من أجندات الحرب الاقتصادية على بلدنا، والتي بدأت منذ وقت مبكر، وأثرُ هذه الحرب كان سلبيا على كُـلّ أبناء الشعب اليمني خُصُوصاً في المناطق المحتلّة.

واعتبر المصدر أن استمرار استخدام الاقتصاد كورقة حرب سيؤدي إلى المزيد من التدهور والانهيار للعُملة، وسيعاني أبناءُ شعبنا في المحافظات المحتلة أكثر من المعاناة الحالية.