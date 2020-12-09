شكرا لقرائتكم خبر عن «إيبوري» أول شركة خدمات مالية منظمة في مركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن حصول شركة «إيبوري»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدعومة من بنك «سانتاندير» الذي يقدم خدمات مالية عبر الحدود وإدارة مخاطر، على رخصة الخدمات المالية لتقديم خدمات مالية منظمة من مركز دبي المالي العالمي.

وتعد شركة «إيبوري»، التي يعمل لديها 22 شخصاً في الإمارات، أول شركة تحصل على هذه الرخصة لتقديم الخدمات المالية بموجب نظام الخدمات المالية الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية.

وسيتيح الترخيص لشركة «إيبوري» إمكانية توسيع نطاق تقديمها للخدمات المالية والتنسيق لتوفير التمكين الائتماني مثل حجز المعاملات وتقديم الاستشارات وتهيئة العملاء من المكتب التمثيلي للشركة في المركز المالي، إضافة إلى تطوير خدماتها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس ذلك مدى التزام «إيبوري» الراسخ تجاه دبي، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومركز دبي المالي العالمي، باعتباره المنظومة المالية الرائدة والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال العام المالي 2020/2019، تمكنت شركة «إيبوري» من معالجة ما يصل إلى 18.7 مليار جنيه إسترليني من المدفوعات في المنطقة، مقدمة خدماتها لأكثر من 49000 شركة، بزيادة 34% عن العام السابق. وفي شهر إبريل 2020، استثمر بنك «سانتاندير» 350 مليون جنيه إسترليني في شركة «إيبوري»، الأمر الذي مكّن الشركة من تسريع عملياتها التوسعية في الأعمال التجارية على المستوى الدولي لتدخل أسواقاً جديدة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعتبر نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي الأكثر شمولاً في المنطقة، ويمثل التزام دبي والمركز المالي بمواصلة تطوير المنظومة المالية وقيادة مستقبل القطاع المالي. ويسرنا أن نهنئ شركة «إيبوري» كونها أصبحت أول شركة تمنح رخصة لتقديم خدمات مالية ضمن منظومة المركز المالي. ونتطلع إلى تحويل مشهد الخدمات المالية معاً في جميع أنحاء المنطقة».

وقال جوان لوباتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبوري»: «تواصل «إيبوري» تقدمها القوي، وتعد من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد الخدمات المالية التي تلبي احتياجات المدفوعات الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إننا الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المالية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد حرصنا على الاستثمار في عملياتنا المحلية على مستوى العالم».