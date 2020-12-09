شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تستحوذ على جامعة AMA الدولية - البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها، بجانب شركائها الاستراتيجيين، استكملت بنجاح الاستحواذ على جامعة AMA الدولية – البحرين، معززة بذلك محفظتها التعليمية بالمنطقة والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 250 مليون دولار. في إطار هذه المعاملة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، سوف تتولى مجموعة جي إف إتش، دوراً قيادياً في إدارة الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم مكانتها الراسخة وتجربتها في هذا القطاع.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على جامعة AMA الدولية – البحرين من قبل جي إف إتش وشركائنا. يعد هذا استثماراً استراتيجياً في مؤسسة عالمية المستوى تواصل ترسيخ مكانتها بشكل سريع كواحدة من أكبر الجامعات بالمملكة والمنطقة للبرامج الدراسية والدراسات العليا. يعتبر الاستثمار في قطاع التعليم، من بين أسرع القطاعات نمواً في منطقة الخليج في الوقت الراهن، كما يشكل إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجيتنا حيث نركز على مواصلة تنويع وتعزيز محفظتنا من خلال إضافة أصول فريدة، مثل جامعة AMA الدولية – البحرين التي يمكن أن نسخر لها خبرتنا العميقة في مجال الاستثمار وخبرتنا التشغيلية لتحقيق مزيد من النمو للقيمة المحققة لجميع مساهمينا. من خلال هذا الاستثمار وإدارتنا للجامعة، سوف نعمل بشكل وثيق مع إدارة الجامعة وطاقمها وطلابها لتحفيز قدرتها على الاستفادة القصوى من إمكاناتها، ويشمل ذلك إضافة موارد إضافية وخبرات من شأنها أن تعزز برامج الجامعة وقدرتها وجعلها نموذجاً للتميز في التعليم العالي الدولي في المنطقة.