شكرا لقرائتكم خبر عن «مسماك العقارية» توقع اتفاقية إدارة جديدة مع مجموعة شانجريلا الفندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة مسماك العقارية، التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، اتفاقية جديدة مع مجموعة شانجريلا الفندقية، تتولى الشركة بموجبها إدارة فندق شانجريلا دبي.

وكانت شركة مسماك العقارية، قد أضافت البرج الفخم المكون من 42 طابقاً، والواقع على شارع الشيخ زايد في إمارة دبي إلى محفظتها العقارية سابقاً هذا العام، مع استمرار مجموعة شانجريلا التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، بإدارة وتشغيل الفندق.

وقال جاسم آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مسماك العقارية: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة شانجريلا؛ إذ يعتبر الفندق في دبي من أبرز المعالم الفندقية التي تمتاز بموقعها الحيوي والمهم في إمارة دبي. وشكّل استحواذ الشركة على برج الفندق سابقاً هذا العام إضافة نوعية وقيمة إلى محفظة أصول الشركة؛ إذ يعتبر فندق شانجريلا دبي من أبرز معالم السياحة والضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُسعدنا إضافة هذا الفندق إلى محفظتنا المتنوعة».

وقال أوليفر بونكي الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والهند والأمريكيتين لدى مجموعة شانجريلا الفندقية: «فخورون بمواصلتنا العمل على توفير أفضل التجارب النابعة من روح الضيافة التي تشتهر بها مجموعة شانجريلا، وتسخيرها لضيوفنا في إمارة دبي.

يدير فندق شانجريلا دبي أعماله بنجاح منذ 16 عاماً في بيئة تتسم بالتنافسية العالية، ويواصل الفندق تحقيق النتائج المميزة التي تعزز مكانته الرائدة في السوق.

ويضم فندق شانجريلا دبي 490 غرفة فندقية تتنوع بين الغرف الفخمة، والأجنحة، والشقق المخدّمة بالكامل، إلى جانب العديد من المطاعم المرموقة، والمساحات المخصصة للفعاليات والمناسبات، إضافة إلى النادي الصحي (تشي ذا سبا). ويعتبر الفندق جزءاً من مجموعة شانجريلا الفندقية التي تمتلك وتدير أكثر من 100 فندق على مستوى العالم».