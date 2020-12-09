شهية مفتوحة على العقار في سوق دبي تمحو خسائر «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عززت عمليات الشراء من مكاسب الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع، على وقع الارتفاعات المتواصلة لعدد كبير من الأسهم، وفي مقدمتها «العقارية» التي ارتفعت جماعياً، وقادت مؤشر سوق دبي المالي لاختراق 2500 نقطة بارتفاعه 2%، وهو أعلى مستوى له منذ 2 مارس/آذار الماضي، بينما ارتفع سوق أبوظبي 0.4% إلى 5.062 نقطة (أعلى مستوى منذ 19 فبراير).

وجاءت هذه المكاسب عقب بداية حمراء نتيجة عمليات جني أرباح سريعة، لكن سرعان ما تفاعلت الأسهم مع زخم الشراء الذي تركز مجدداً على سهمي «الدار» و«إعمار العقارية»، حيث ارتفع الأول 1.56% بسيولة بـ113.45 مليون درهم مغلقاً عند 3.25 درهم. كما ارتفع «إعمار العقارية» 3.45% إلى 3.59 درهم، من خلال سيولة بـ 92.4 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 543.5 مليون درهم في دبي و603.92 مليون درهم في أبوظبي، وبذلك ترتفع سيولة السوق إلى أكثر من 3 مليارات في 3 جلسات.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً قوياً للأسهم المرتبطة بالعقار، مع استيعاب السوق لتصريحات رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» محمد العبار عن وقف إطلاق مشاريع جديدة، ما يعني تجفيف المعروض في الأسواق، فقفزت أسهم «الاتحاد العقارية» 5.37% و«ديار» 3.2% و«داماك» 12.69%، و«دبي للاستثمار» 11.62%. كذلك، ارتفع «إعمار للتطوير» 1.75% و«إعمار مولز» 1.6%.

سوق دبي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي مسلسل الصعود بنسبة 2% إلى 2532 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار أكثر من 4% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 3.45% و«إعمار للتطوير» 1.75% و«إعمار مولز» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 5.37% و«ديار» 3.2% و«داماك» 12.69%.

وزاد قطاع الاستثمار 9.25% مع المكاسب القوية لـ«دبي للاستثمار» بنسبة 11.62% و«سوق دبي المالي» 3.88% و«شعاع كابيتال» 0.47%.

وارتفع قطاع النقل 1.84% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.78% و«أرامكس» 2.67% و«الخليج للملاحة» 0.98%.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.12% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.91% في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.66%.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4% عند مستوى 4062 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والاستثمار.

وجاء ارتفاع قطاع البنوك مدعوماً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 0.31% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.33%.

وارتفع قطاع العقار مع ارتفاع «الدار» 1.56% و«رأس الخيمة العقارية» 0.85%.

وتعززت مكاسب قطاع الاستثمار بفعل ارتفاعات «العالمية القابضة» 0.75% و«الواحة كابيتال» 4.55% و«إشراق» 4.04%.

وفي قطاع الطاقة ارتفع «دانة غاز» 1.41% و«طاقة» 0.66% مع استقرار «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

هذا واستقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتزعم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 92.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.59 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بسيولة قدرها 66.6 مليون درهم ليغلق عند 1.44 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 51.5 مليون درهم وأقفل عند 4.57 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 113.45 مليون درهم ليغلق عند 3.25 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 106.2 مليون درهم، مغلقاً عند 13.08 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بنحو 85 مليون درهم مغلقاً عند 40.5 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.69% مغلقاً عند 1.42 درهم، بينما سجل «الإمارات دبي الوطني» التراجع الأكثر بنسبة 0.91% مغلقاً عند 10.8 درهم.

وكان أكبر المرتفعين «أركان» في سوق أبوظبي بنسبة 8.59% مغلقاً عند 0.86 درهم، فيما كان أكبر المتراجعين «أسمنت الخليج» بنسبة 4.94% وأقفل عند 0.385 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 47.23 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.63 مليون درهم محصلة شراء العرب و42.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ47.23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.58 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و45.65 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 31.57 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 31.57 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.99 مليون درهم محصلة بيع العرب و29.15 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و434 ألف درهم فقط محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار للتطوير» و«العربية للطيران» و«دبي للاستثمار».

المؤسسات

وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 15.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 29 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بـ29 مليون درهم كمحصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي بـ15.5 مليون درهم محصلة بيع.