شكرا لقرائتكم خبر عن 665 فرعاً للبنوك في الإمارات.. بعد إغلاق 96 فرعاً منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت بيانات حديثة من مصرف الإمارات المركزي، تراجع عدد أفرع البنوك العاملة في الدولة بواقع 8 أفرع في شهر نوفمبر الماضي، 6 منها تابعة لبنوك وطنية وفرعين تابعين للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، ليصل بذلك إجمالي عدد أفرع البنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات إلى 665 فرعاً.

وأغلق ستاندرد تشارترد، فرعين من الأفرع التابعة له في الدولة ليصل عدد أفرعه حالياً إلى 4 أفرع، وليصل إجمالي عدد أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات إلى 103 أفرع.

الجدير بالذكر أن البنوك الأجنبية لديها 24 وحدة إلكترونية في الدولة، التي بقي عددها مستقراً مقارنة بالشهر الماضي. وأغلقت البنوك الوطنية خلال شهر نوفمبر 6 أفرع جميعها تابعة لبنك أبوظبي التجاري، وتأتي هذا الخطوة كجزء من عملية الدمج التي أجراها البنك مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال. ووصل بذلك عدد الأفرع التابعة للبنك إلى 59 فرعاً.

ويصل عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية في الإمارات إلى 23 مكتباً، كما لديها 33 وحدة خدمة مصرفية إلكترونية.

وبحسب بيانات المركزي وصل عدد أفرع البنوك التي أغلقت منذ بداية العام إلى 96 فرعاً، 94 منها تابعة لبنوك وطنية، الأمر الذي يعزى بالدرجة الأولى إلى عمليات الدمج التي شهدها القطاع، إضافة إلى تنامي الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية. وتراجع عدد البنوك الوطنية العاملة في الدولة من 656 فرعاً في نهاية ديسمبر 2019، إلى 562 فرعاً في بداية ديسمبر الجاري. كما تراجع عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية من 31 مكتباً في نهاية العام الماضي إلى 23 مكتباً في بداية ديسمبر، فيما استقر عدد الوحدات الإلكترونية عند 33 وحدة.

وزاد عدد وحدات الخدمات الإلكترونية ومكاتب الصرف التابعة للبنوك الأجنبية التابعة للدولة من إجمالي 23 في نهاية العام الماضي، على 24 في بداية ديسمبر الجاري.