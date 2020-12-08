شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يجتاز الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليتخطى مستوى 1870.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف مستويات 1900.00 ثم 1928.60 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1838.00 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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