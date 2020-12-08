شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم صعود العملة الأمريكية، وحقق المعدن النفيس أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.



يأتي ذلك وسط متابعة لصيقة في الأسواق العالمية لإجراءات البدء في توزيع جرعات من لقاح فيروس "كورونا".



وأعلنت المملكة المتحدة البدء اليوم في إعطاء جرعات من لقاح "فايزر"، وصرح وزير الصحة البريطاني بأن البدء في منح اللقاح يعد بداية لمحاربة عدو مشترك.



كما عقبت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لم يثر أية مخاوف بشأن أمان استخدامه.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1874.9 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل أعلى سعر اليوم عند اليوم 1879.8 دولار وأقل سعر عند 1863.9 دولار.