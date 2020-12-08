شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع مع ترقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث تمكن "برنت" من محو خسائره والتحول إلى الارتفاع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.



يأتي ذلك مع بدء بعض الدول على رأسها المملكة المتحدة توزيع جرعات من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في محاولة للسيطرة على الجائحة، بينما تستعد الولايات المتحدة لتوزيع جرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في وقت لاحق هذا الشهر.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 45.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 45.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1% إلى 48.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49 دولارا وأقل سعر عند 48.09 دولار.