رفع قدرة مطار العلا الاستيعابية استعدادا لانطلاق الفعاليات في يناير

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ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير مطار العلا مع استعدادات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لاستقبال المزيد من الزوار في المحافظة، والتي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.ومن المتوقع أن تشهد المحافظة نموا في عدد الزوار تزامنا مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام، بالإضافة لمزيد من الفعاليات التي ستنطلق خلال يناير المقبل، وأبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوار، والذي سيصبح مفتوحا على مدار العام للمرة الأولى، مما يمنح الزوار تجربة فريدة تصحبهم عبر الزمن.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن الانتهاء من تجديد المبنى الرئيس وتوسيع ساحة خدمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجما، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300% من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويا.
واستجابة للمتطلبات الهندسية لتوسيع ساحة خدمات الطيران، والممرات الفرعية للطائرات، حيث زاد حجم ساحة خدمات المطار لتصبح 89,000 م2، بينما بلغت توسعة الممرات الفرعية 110,000 م2، ونتيجة هذه التوسعة أصبح بإمكان مطار العلا استيعاب 10 طائرات إضافية، ست طائرات من الفئة E، وأربع طائرات من الفئة الكبيرة C.
مطار العلا:
انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات المطار
تتزامن مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام
الاستعداد للفعاليات التي ستنطلق يناير 2021 ، أبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوار
زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300 %من 100ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويا
زيادة حجم ساحة خدمات المطار لتصبح 89,000 2 م
توسعة الممرات الفرعية بلغت 110.000 م2
أصبح بإمكان مطار العلا استيعاب10 طائرات إضافية
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