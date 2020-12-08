5 اتفاقيات لدعم التوطين في المدينة وإنشاء وحدة دراسات لسوق العمل

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وتشتمل اتفاقيات التعاون التي أبرمها «هدف» مع الجهات الخمس، على إيجاد تعاون استراتيجي للاستفادة من بيانات وخدمات المرصد الوطني للعمل، من خلال إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة، وعقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتواءم مع برامج التوطين، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية الكترونية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، وتدريب وتطوير مهارات 7 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل، من خلال إلحاقهم بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، إلى جانب تبادل الآراء والمعلومات بصورة منتظمة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها.وهنأ أمير منطقة المدينة المنورة قيادات الجهات الموقعة على الاتفاقية بهذا التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة العمل المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة وبذل كل الجهود للتعاون المُثمر للوصول إلى نتائج محققة على أرض الواقع يستفيد منها أبناء وبنات طيبة الطيبة، متمنيا التوفيق للجميع.
أبرز ما تضمنه الاتفاقيات:
- إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة
- عقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة
- إقامة دورات تدريبية الكترونية من خلال منصة «دروب»
- تدريب وتطوير مهارات 7 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل
- تبادل الآراء والمعلومات بصورة منتظمة
- تشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ
- عقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها
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