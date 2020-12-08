5 اتفاقيات لدعم التوطين في المدينة وإنشاء وحدة دراسات لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مع جامعة طيبة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وشركة نماء المنورة، ولجنة التوطين بإمارة المنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع.

وتشتمل اتفاقيات التعاون التي أبرمها «هدف» مع الجهات الخمس، على إيجاد تعاون استراتيجي للاستفادة من بيانات وخدمات المرصد الوطني للعمل، من خلال إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة، وعقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتواءم مع برامج التوطين، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية الكترونية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، وتدريب وتطوير مهارات 7 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل، من خلال إلحاقهم بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، إلى جانب تبادل الآراء والمعلومات بصورة منتظمة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها.

وهنأ أمير منطقة المدينة المنورة قيادات الجهات الموقعة على الاتفاقية بهذا التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة العمل المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة وبذل كل الجهود للتعاون المُثمر للوصول إلى نتائج محققة على أرض الواقع يستفيد منها أبناء وبنات طيبة الطيبة، متمنيا التوفيق للجميع.

أبرز ما تضمنه الاتفاقيات: