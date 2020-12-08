شكرا لقرائتكم خبر لقاء يناقش دعم المشاريع المستهدفة بواحة ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش لقاء عن بعد حول سبل دعم وتمويل المشاريع المستهدفة بواحة ينبع التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ما توفره الجهات الداعمة من فرص ومنتجات لتمويل إنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية بالواحة والإمكانات المتميزة والخدمات التي تقدمها هذه الجهات لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة بواحة ينبع.

وحضر اللقاء الذي نظمته غرفة ينبع بالتعاون مع هيئة مدن والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية 85 مشاركا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة والمستثمرين الصناعيين.

وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد العروي أن تنظيم الغرفة هذا اللقاء جاء مواكبة لاهتمام

وحرص أمير منطقة المدينة المنورة للتسويق لواحة ينبع، مضيفا أن اللقاء سعى إلى التعريف بسبل دعم المنظومة الصناعية في المملكة وتحفيز القطاعات ذات الأولوية، ومنها تشغيل واحة ينبع وتوفير التمكين المالي للمشاريع المستهدفة بالواحة من قبل الجهات التمويلية ذات الصلة بدعم وتمويل المشاريع، وبما يسهم في تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة ودعم إسهام المرأة في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

وتحدث مدير إدارة تطوير الصناعة والمدن الخاصة بهيئة «مدن» نايف الدريويش خلال اللقاء عن منظومة مدن وما تقدمه من خدمات لتطوير الصناعة، وما حققته من قفزات ملموسة في عدد المنتجات لتلبية مختلف احتياجات القطاع الصناعي واللوجستي، مواكبة لرؤية المملكة 2030، كما تناول ما تتمتع به واحة ينبع من ميزات تنافسية، وأبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة بالواحة الصناعية والتجارية ونوعية الصناعات الصغيرة المستهدفة كالمستلزمات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأغذية والمشروبات والنسيج، والفرص التجارية كإنشاء مجمع تجاري بالواحة ومحطة وقود ومكاتب إدارية ومرفق صحي ومرفق تعليمي، وطرق التقدم لهذه المشاريع، وحث الراغبين من المشاركين في اللقاء على التقدم لهذه المشاريع الكترونيا عبر موقع مدن.

وعرف كل من عمر العمران محلل أول تطوير الأعمال بالصندوق الصناعي وصالح العنبر، الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق في تنمية الصناعة بـالمملكة وطبيعة نشاطه وتوضيح الإجراءات وآلية التقديم على قرض صناعي، واستعراض المميزات والحوافز والبرامج التي يقدمها الصندوق للصناعيين، إضافة إلى توضيح آلية الاستفادة من برامج ومبادرات الصندوق لدعم القطاع الصناعي وآلية دعم المشاريع المستهدفة بواحة ينبع.