مجلس «أمانة» يوصي بتخفيض رأس المال 110 ملايين لإطفاء الخسائر

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وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أن هدف التخفيض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، والبالغة 110 ملايين ريال.تخفيض رأس المال:
- تاريخ اجتماع المجلس: 7 / 12 / 2020
- رأس المال قبل التخفيض: 240,000,000 ريال
- رأس المال بعد التخفيض: 130,000,000 ريال
- مقدار التخفيض: 110,000,000 ريال
- نسبة التخفيض في رأس المال: 45.833%
- طريقة التخفيض: إلغاء عدد 11,000,000 سهم l عدد الأسهم قبل التخفيض: 24,000,000
- عدد الأسهم بعد التخفيض: 13,000,000
- سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة
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