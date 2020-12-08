مجلس «أمانة» يوصي بتخفيض رأس المال 110 ملايين لإطفاء الخسائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 45.83%، وذلك من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال، عن طريق إلغاء 11 مليون سهم من أسهم الشركة. وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أن هدف التخفيض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، والبالغة 110 ملايين ريال. تخفيض رأس المال: تاريخ اجتماع المجلس: 7 / 12 / 2020

رأس المال قبل التخفيض: 240,000,000 ريال

رأس المال بعد التخفيض: 130,000,000 ريال

مقدار التخفيض: 110,000,000 ريال

نسبة التخفيض في رأس المال: 45.833%

طريقة التخفيض: إلغاء عدد 11,000,000 سهم l عدد الأسهم قبل التخفيض: 24,000,000

عدد الأسهم بعد التخفيض: 13,000,000

سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة

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