سابتكو تستخدم الاحتياطي لإطفاء خسائرها

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وأوضحت «سابتكو» في بيان أمس أن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 7 ديسمبر 2020، على استخدام الاحتياطي النظامي البالغ 183.47 مليون ريال، لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة حسب القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المعتمدة من المراجع الخارجي كما في 30 سبتمبر 2020.وأفادت الشركة بأن الخسائر المتراكمة تبلغ 134.23 مليون ريال، وتمثل ما نسبته 10.74% من رأس المال.
وأشارت إلى أن الموافقة تتضمن استخدام ما تبقى من الاحتياطي النظامي لما قد يطرأ من خسائر تظهر كما في 31 ديسمبر 2020.
وأظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو، بالربع الثالث من 2020، تحولها للخسائر، حيث سجلت صافي خسارة 121.75 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 95 للربع الثالث من العام الماضي.
إطفاء كامل الخسائر
الاحتياطي النظامي:
183.47 مليون ريال
إطفاء الخسائر على مرحلتين:
الخسائر المتراكمة 134.23 مليونا في 30 سبتمبر 2020
استخدام المتبقي لما يطرأ من خسائر في 31 ديسمبر 2020
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