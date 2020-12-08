شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» توفر منظومة رقمية لأعمال الشركات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رسخت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مكانتها القيادية في تعزيز ممارسة الأعمال للشركات التجارية، من خلال مساعدتها عبر منظومتها الرقمية المتكاملة على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

تم استعراض تلك الرؤية خلال الندوة الحوارية التي شارك فيها إبراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والتي نظمتها شركة «اتصالات» خلال معرض جيتكس 2020؛ حيث تمت مناقشة الفرص التجارية المتاحة خلال فترة الجائحة، وتحليل التوقعات المستقبلية لممارسة الأعمال، واستعراض الاستراتيجية الرقمية لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وخططها لدعم قطاع الأعمال في دولة الإمارات خلال هذه المرحلة وما بعدها. وسلط النجار الضوء على المبادرات التقنية المتقدمة التي أطلقتها الشركة، والتي تساعد على تمكين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، تماشيًا مع الأهداف الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030، وتعزيزًا لاقتصاد الدولة عبر دعم الصناعة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مثلت الرؤية المستقبلية لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، في تطوير الأعمال التجارية ومواكبة المستقبل، ضمانة لتدفق التجارة، والتغلب على تحديات الجائحة عالمياً. فإلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرقمية خلال فترة الجائحة، تعاونت موانئ دبي العالمية مع «دي جي وورلد»، الشركة الرائدة في تطبيقات الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي، لتجهيز ميناء جبل علي بأسطول من المركبات ذاتية القيادة داخل محطة الحاويات، كما تعمل محطات موانئ دبي العالمية بالكامل بالأنظمة الآلية، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتولى مهام التحكم وعمليات الأتمتة بشكل تام، لتستغني عن الحاجة إلى التدخل البشري، إلا في أضيق الحدود والحالات الاستثنائية التي تستدعي معالجة أو تتبع الأخطاء وإصلاحها.

من جانب آخر، قدمت «دبي التجارية»، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود والتابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، خدمة «طلب التسليم الإلكتروني»، التي تعد نظامًا متطورًا يتيح للشركات العاملة في سلسلة التوريد تنفيذ معاملات الاستيراد المعقدة بلمسة زر، ومنذ إطلاقها، تم تنفيذ أكثر من 52,000 معاملة بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليون درهم، خلال أقل من عام. كما تم إطلاق منصة «زادي» لاستيراد المواد الغذائية، لتسهيل استيراد وإعادة تصدير شحنات المواد الغذائية عبر موانئ دبي.