شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للطيران المدني» تتعاون مع «دو» لنقل بياناتها إلى سحابة «دبي بالس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها من جانب هيئة دبي للطيران المدني، لتولي عملية الإشراف على نقل جميع مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة بالهيئة إلى منصة دبي «بالس» المستندة إلى السحابة. وستنضم هيئة دبي للطيران المدني بموجب هذه الشراكة إلى شبكة بلوك تشين، عبر اختيارها منصة بلوك تشين إيدج من «دو» لاستضافة أجهزتها المتصلة بشبكة بلوك تشين أو ما يعرف «بالعقدة» (node). وأعلن الجانبان عن الشراكة خلال حفل التوقيع في أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم دو بعد استكمال عملية نقل مراكز بيانات هيئة دبي للطيران المدني إلى سحابة دبي بالس، بإدارة ومراقبة وتشغيل وتسليم جميع مكونات البنية التحتية وعمليات الإنتاج، إضافة إلى دعم الوظائف الحيوية وتمكين خدمات هيئة دبي للطيران المدني وتسهيل إمكانية الوصول إليها على مدار الساعة. وتوفر الاتفاقية العديد من الفوائد بما في ذلك استمرارية الأعمال وتعزيز الحماية بغض النظر عن أي تحديات مستقبلية متوقعة، كما سيؤدي التعاون إلى تخفيض النفقات التشغيلية للهيئة على نحو ملحوظ. وعلى صعيد آخر، سينتج عن ترحيل البيانات إلى السحابة، تعديل استراتيجية الاستثمار على مستوى الهيئة الحكومية، بحيث يكون التركيز على الحلول والتطبيقات، عوضاً عن الاستثمار في الموارد الجديدة وعمليات تخطيط البنية التحتية.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: تشكل مسألة خلق المزيد من القيمة لشركائنا وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم على النمو المستدام بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، ركيزة أساسية في رؤية «دو». ويعد التميز في الأعمال والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الإطار، وستتيح لنا هذه الشراكة توفير الدعم المطلوب لهيئة دبي للطيران المدني، لنقل كافة عملياتها إلى سحابة دبي بالس، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها تقنية بلوك تشين. وستستفيد الهيئة من خلال هذه الشراكة من إيجابيات عدة بما في ذلك مستوى أعلى من الكفاءة والأمان وهما عنصران أساسيان خلال الفترة المقبلة. ويسرنا التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، حيث نتطلع قدماً لرؤية النتائج التي ستثمر عن هذه الشراكة.

وستتمكن هيئة دبي للطيران المدني عبر انضمامها إلى شبكة بلوك تشين، من استخدام منصة البنية التحتية كخدمة (IaaS) ومنصة بلوك تشين كخدمة(BPaas)، وستتولى دو مسؤولية الإشراف على مكونات ونماذج التشغيل. وسيؤدي الاعتماد على منصة بلوك تشين إيدج من «دو»، إلى ضمان قابلية التوسع بما يتماشى مع تطورات الأعمال إلى جانب توفير خدمات رقمية سلسة، وتعزيز الجهود المتمحورة حول احتياجات ومتطلبات العمل، إضافة إلى تبادل البيانات في إطار عملية آمنة وموثوقة، بفضل التكامل مع منصة «شبكة السجل التجاري الموحد».

ومن جهته قال عبدالرحيم الملا – المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني: تمثل عملية نقل تطبيقاتنا ومراكز بياناتنا إلى منصة دبي «بالس»، بالإضافة إلى التكامل مع منصة بلوك تشين إيدج من «دو»، خطوة مهمة لهيئة دبي للطيران المدني في إطار مساعيها الرامية إلى دعم الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وضمان الاستدامة في مجال السلامة والأمن وحماية البيئة. وستسهم الحلول المبتكرة التي تقدمها المنصة، في ضمان التطوير المستمر لقطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي، عبر تسخير إمكانيات وقدرات الحلول الرقمية الجديدة والآمنة، وسنسعى إلى ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع بدعم من «دو» الرائدة في هذا المجال.

