شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستعرض الخدمات الجديدة لتطبيقها الرسمي في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس للتقنية 2020 الخدمات الجديدة التي يتضمنها تطبيقها الرسمي DHA والتي جاءت لخدمة المرضى والمتعاملين بشكل عام، وتلبية لاحتياجاتهم على مدار الساعة.

وقالت بخيتة إسماعيل محلل نظم أول بإدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي، ان الهيئة حرصت خلال مشاركتها بالمعرض هذا العام على تعريف الجمهور ورواد المعرض بالمميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها تطبيقها الذكي والذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من المعلومات التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام.

واستعرضت الخدمات الجديدة التي يقدمها تطبيق الهيئة للمتعاملين ومنها: إمكانية التعرف على ملاحظات الطبيب حول نتائج التحاليل المخبرية، وعرض وتحميل هذه النتائج، وإمكانية الحصول أو إلغاء أو إدارة الموعد الطبي للشخص أو لأفراد العائلة، وإضافة حسابات العائلة على التطبيق، وكذلك تجديد البطاقة الصحية للشخص أو لصديق أو قريب، وامكانية تقييم رحلة المريض من خلال استبيان يتم تعبئته بعد انتهاء الزيارة الطبية.

كما يتضمن التطبيق الرسمي لهيئة الصحة بدبي خدمة مشاركة الملف الطبي مع الغير داخل وخارج الدولة مع مراعاة الخصوصية في هذا المجال، والاطلاع على كافة تفاصيل السجل الطبي، وحجز مواعيد لفحص كوفيد-19، ومواعيد الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية، ومتابعة نتائج فحوصات اللياقة الطبية، كما يتضمن التطبيق معلومات الصحة واللياقة لحامل التطبيق على مدار اليوم حسب مؤشرات عدد ضربات القلب ومعدل ضغط الدم ومعدل النشاط اليومي وغيرها.

ومن جانبه قال صالح بلقيس اداري نظم بإدارة تقنية المعلومات ان تطبيق الهيئة يتضمن العديد من الخدمات الأخرى مثل خدمات التبرع بالدم، وجميع الخدمات المرتبطة بالملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة»، كما يوفر التطبيق خارطة دقيقة وتفصيلية لمواقع منشآت الهيئة بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، ومراكز فحص اللياقة الطبية وغيرها. كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع الهيئة مباشرة، والتفاعل مع مؤشر السعادة المرتبط بمستوى الخدمات الطبية.