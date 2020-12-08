شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الذكية» تطلق منصة تكامل الخدمات المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دبي الذكية منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) ضمن أسبوع جيتكس للتقنية بنسخته الأربعين، حيث تأتي منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) استكمالاً لمشروع «منصة تكامل الخدمات الحكومية» (GSB). وبفضل تكاملها مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة UAE PASS، وتتيح " منصة تكامل الخدمات المشتركة للمستخدمين إمكانية البحث والاكتشاف والوصول للخدمات المشتركة المتاحة بمنتهى السهولة، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأشخاص المخولين إلى المعلومات المطلوبة بشكل ذاتي.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: تكمن مهمة دبي الذكية في قيادة عملية تحول دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وخدمات مبتكرة تسهل حياة الناس، وتبسيط وأتمتة ورقمنة العمليات والإجراءات الحكومية. وتساهم منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) في تحقيق هذا الهدف عبر توفير خدمات متكاملة وسلسة ومخصصة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الفوائد للجهات المشاركة وفقاً لكل حالة استخدام، خاصة أن لكل منها نهجه الخاص.

وتوفر منصة تكامل الخدمات المشتركة مجموعة من الإمكانات الجديدة التي تعزز التكامل التنظيمي الشامل لدبي الذكية وإمكانات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب ميزات التكامل الأساسية مثل تحويل الرسائل وتحويل البروتوكولات وتوجيه الرسائل، والتي تتوفر جميعها على منصة تكامل الخدمات الحكومية الحالية GSB. وتتضمن الميزات الجديدة مستوى أعلى من الأمان، بالإضافة الى إدارة الوصول و نظام حماية طبقية ضد المخاطر الإلكترونية، إلى جانب لوحات تحكّم لمراقبة الحركة بشكل آلي، وإمكانية تقديم الخدمة لأكثر من مستخدم في نفس الوقت، والحوكمة المركزية، والعديد من الميزات الأخرى.