شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تلزم الشركات بتحمل أتعاب ممثلي المساهمين المعيّنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه في إطار حرصها على تعزيز دور المساهمين الأقلية في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة، لممارسة حقوقهم والمشاركة في صنع القرار المتخذ، قامت الهيئة بإجراء عدة دراسات مسحية لأفضل الممارسات العالمية في عدد من الأسواق المالية العالمية المتقدمة، من بينها ألمانيا وإسبانيا. واستناداً إلى ذلك أقر مجلس إدارة الهيئة لسنة 2020 بشأن «اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، إضافة اشتراط تعيين وكيل المساهمين في الجمعيات العمومية لينوب عن المساهمين الذين يتعذر عليهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في التصويت ومناقشة قرارات الجمعية العمومية.

توسيع مشاركة المساهمين

وبناء عليه فقد قررت الهيئة ضمن مساعيها المتواصلة لدعم حضور المساهمين الأقلية في اجتماعات الجمعيات العمومية، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذا الاشتراط، مع بدء موسم اجتماعات الجمعيات العمومية في عام 2021.

وتعد هذه الخطوة تفعيلاً نوعياً لآليات حضور مساهمي الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية، وهو مما من شأنه توسيع مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية. فوكيل مساهمي الأقلية سيمثل المنفعة العامة لمساهمي الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العمومية، ويعكس اهتماماتهم ومصالحهم.

ويتيح تفعيل آلية «وكيل المساهمين»، تمكين المستثمرين الأقلية من إيصال استفساراتهم ومقترحاتهم، والوقوف على ملاحظاتهم الخاصة بنشاط الشركة وأدائها المالي.

تعيين ممثلين أو أكثر

وتشمل الضوابط الخاصة بوكيل المساهمين من قرار مجلس الإدارة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، «اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة».

وتتولى الجمعية العمومية تعيين ممثلين اثنين أو أكثر عن المساهمين، يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب الحاجة، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم، وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين في الدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008، بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقاً للأحكام التالية: