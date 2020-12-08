شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم المحلية تحافظ على مكاسبها في ثانية جلسات ديسمبر بملياري درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت الأسهم المحلية على مكاسبها في ثانية جلسات ديسمبر التي اتسمت بالهدوء عموماً، في مؤشر جديد على طريق تعويض الأسواق للخسائر التي تكبدتها في ظل جائحة كوفيد-19، مع تخطي السيولة حاجز الملياري درهم في أول جلستين من الشهر الحالي.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اختراق مستويات ما قبل الجائحة ليغلق مرتفعاً 0.18% عند مستوى 5042 نقطة، بينما تماسك سوق دبي عند إغلاقه السابق 2482 نقطة من خلال ارتفاع هامشي بلغ 0.03%، على وقع عمليات جني أرباح محدودة في السوقين.

واستقطبت الأسهم يوم الاثنين سيولة بلغت 1.05 مليار درهم منها 475.4 مليون درهم في سوق دبي، و579.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 506.9 مليون سهم، توزعت بواقع 350.7 مليون سهم في دبي، و156.2 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 12079 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً ارتفع مؤشر سوق دبي 0.03% إلى مستوى 2482.66 نقطة بدعم من أسهم البنوك والنقل والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.44% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.86% بالرغم من نزول «دبي الإسلامي» 0.87%.

وزاد قطاع النقل 0.17% بفعل صعود «أرامكس» 0.98% أمام نزول «العربية للطيران» 0.77% و«الخليج للملاحة» 1.46%.

وتماسك قطاع العقار في ظل مواصله الأداء الجيد ل«إعمار العقارية» بارتفاعه 0.87% و«ديار» 0.35% في مقابل نزول «الاتحاد العقارية» 0.71% و«داماك» 3.81% و«إعمار للتطوير» 0.35% بينما استقر «إعمار مولز» من دون تغيير.

وعلى العكس، نزل قطاع الاستثمار 1.5% بعد نزول «دبي للاستثمار» 1.52% و«سوق دبي المالي» 1.85%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.47%.

سوق أبوظبي

بدروه، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.18% إلى مستوى 5042.43 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.84% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.09% رغم انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.64% واستقرار «أبوظبي التجاري».

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.4% مستفيداً من ارتفاع «العالمية القابضة» 0.25% و«الواحة كابيتال» 1.85% و«إشراق» 0.63%.

وفي المقابل، نزل قطاع الاتصالات 1.04% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 0.35% نتيجة هبوط «طاقة» 1.3% و«أدنوك للتوزيع» 1.4% في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 1.29%.

هذا ونزل قطاع العقار 0.5% مع نزول «الدار» 0.62% في وقت ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.17%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 110 ملايين درهم مغلقاً عند 3.47 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 65 مليون درهم ليغلق عند 10.9 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه نحو 60 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 4.54 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة قرب 140 مليون درهم مغلقاً عند 13.04 درهم، تلاه «الدار العقارية» بتداولات وصلت إلى 118 مليون درهم مغلقاً عند 3.2 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 84.16 مليون درهم وأقفل عند 40.2 درهم. وسجل «دبي للمرطبات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 4.87% مغلقاً عند 10.75 درهم، بينما سجل «تبريد» التراجع الأكثر بنسبة 4.47% ليغلق عند 2.56 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «دار التمويل» بنسبة 14.71% مغلقاً عند 1.95 درهم، في المقابل كان أكبر المتراجعين «الخليج للمشاريع الطبية، بنزوله 5% ليغلق عند 2.28 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي واصل المستثمرون الأجانب عملياتهم الشرائية بصافي استثمار بلغ 23.84 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 23.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 965 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب و6.24 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و16.63 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.