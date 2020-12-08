شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل البريطانية تسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الأرقام الشهرية من هاليفاكس للإقراض العقاري، تسجيل أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي، أكبر زيادة سنوية لها منذ يونيو/حزيران 2016.

وقالت هاليفاكس، إن أسعار المنازل زادت 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، وارتفعت 6.5% على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، وهي أكبر زيادة منذ 2004.

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