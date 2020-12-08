شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بفعل الشكوك حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين بشأن الطلب العالمي.



وتتواصل أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم مع تزايد الإصابات بشكل واسع النطاق حتى تجاوز عددها 66 مليون حالة في حين توفي أكثر من 1.5 مليون شخص.



هذا، وقد بدأت المملكة المتحدة بشكل تجريبي توزيع وإعطاء جرعات من لقاح "فايزر" بعد أن أقرت استخدامه بشكل طاريء لاحتواء فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، تستعد الولايات المتحدة هي الأخرى للبدء في توزيع لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قبل أعياد الكريسماس هذا الشهر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 2324 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2355 دولارا وأقل سعر عند 2306 دولارات.