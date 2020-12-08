شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب بين المستثمرين لمستجدات حزمة التحفيز المالي الثانية.



وكانت مصادر قد أكدت لوكالات انباء على أن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أجرى محادثات مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" لإحياء مفاوضات حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.



من جانبها، أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لم يثر أية مخاوف بشأن أمان استخدامه.



وبدأت المملكة المتحدة بشكل تجريبي توزيع وإعطاء جرعات من لقاح "فايزر" بعد أن أقرت استخدامه بشكل طاريء لاحتواء فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل نقطة واحدة إلى 30069 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3688 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 12507 نقاط.