شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي من الأدنى فى عامين ونصف وسط العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين ونصف ، مع تنامي عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، ترقبا لتطورات التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.98 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.78 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.75 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بسبب عزوف المستثمرين عن لمخاطرة ، فى ظل المخاوف حيال ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى أمريكا وأوروبا ،والقلق بشأن المفاوضات التجارية المتعثرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ،مع ترقب التطورات حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

من المتوقع أن يصوت الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،ومن أجل توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج الجديد للإغاثة من فيروس كورونا.

وعلى ما يبدو إنه لم يتم حتى اللحظة إحراز تقدما ملحوظا فى المحادثات بين وزارة الخزانة و مجلس النواب حول حزمة المساعدات الاقتصادية الجديدة فى البلاد ،خاصة وأن وزير الخزانة "ستفين منوتشين" لا يزال يدرس مقترحات قدمت إليه الأسبوع الماضي من رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي".