شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الانخفاض – تحليل – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد (F) الانخفاض في آخر جلساته، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر على سعر 9.22 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.72، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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