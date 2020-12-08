شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جنرال إليكتريك (GE) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.09، ليرتد منه انخفاضاً وينهي تداولاته على تراجع بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر على سعر 10.86 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 10.27، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 13.25 إلى 5.48)، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 11.43، الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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