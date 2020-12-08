شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر على سعر 44.31 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.72، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 46.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه