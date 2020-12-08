شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، بتداولات اتسمت بالتذبذب سجل خلالها خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -1.13 نقطة ليستقر على سعر 238.45 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 224.83، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 249.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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