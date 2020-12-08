تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-12-2020

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافيا من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.

وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.

ويمثل ذلك تعديلا طفيفا بالخفض من التقديرات في نوفمبر لنمو 12.6%، وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشا 4.3% مرتفعا قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4%.