تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافيا من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.
وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.
ويمثل ذلك تعديلا طفيفا بالخفض من التقديرات في نوفمبر لنمو 12.6%، وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشا 4.3% مرتفعا قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4%.
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)1 يورو = 4.54 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.01 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.79 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.74 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.
جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سودانى.
دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 34.87 دينار جزائرى.
دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودى.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.
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