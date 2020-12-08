شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلكين والصادرات يدفعان النمو فى منطقة اليورو لمستوى قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء إن اقتصاد منطقة اليورو سجل أعلى معدل نمو فصلي في الصيف، متعافيا من انكماش قياسي بسبب جائحة كوفيد-19 في ظل زيادة كبيرة في إنفاق المستهلكين والصادرات.

وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة التي تضم 19 دولة زاد 12.5 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الثاني وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 1995.

ويمثل ذلك تعديلا طفيفا بالخفض من التقديرات في نوفمبر لنمو 12.6 بالمئة. وعلى أساس سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشا 4.3 بالمئة مرتفعا قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 4.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات يوروستات أن الارتفاع في الصيف يرجع للاستهلاك المحلي والصادرات مع إعادة فتح المتاجر والمصانع عقب إجراءات العزل العام.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 14 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حين نزل بنسبة 12.4 بالمئة. وزادت الصادرات 17.1 بالمئة بعد انخفاض 18.9 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وذكرت يوروستات أن إنفاق الأسر ساهم بمقدار 7.3 نقطة مئوية في نمو منطقة اليورو والصادرات بواقع 7.6 نفطة. وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 1.1 نقطة.