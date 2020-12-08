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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. ويسجل 18.89جنيه فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الاثنين.
وسجل الجنية الإسترليني أكبر تحرك وسط تعاملات هادئة على عملات مجموعة الدول العشر الكبرى اليوم الثلاثاء، وانخفض بوجه عام مع تنامي حالة الحذر بين المستثمرين في انتظار نتيجة محادثات التجارة مع بريطانيا التي اقتربت من لحظاتها الأخيرة دون التوصل لاتفاق.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط من استكمال بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، فشل القادة في تضييق هوة الخلافات بشان اتفاق تجارة بعد الانفصال البريطاني.
ومقابل الدولار، نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف بالمئة إلى 1.3323 دولار.
ومقابل اليورو، هبطت العملة البريطانية 0.3 بالمئة إلى 90.74 بنس.
19.04 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.89 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه.
19.04 جنيه للبيع.
18.86 جنيه للشراء.
19.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.90 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.92 جنيه للشراء.
19.06 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.90 جنيه للشراء.
19.07 جنيه للبيع.
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