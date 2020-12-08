شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 48.28 دولار لبرنت و45.31 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 48.28 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضه بمقدار 51 سنتا أو ما يوازي 1.1% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي45.31 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 45 سنت أو ما يوازي 1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي شددت فيه كاليفورنيا إجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال عيد الميلاد وواصلت فيه الإصابات بالفيروس الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا وذلك وفقا لرويترز وعقب ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح لقاحات مضادة لكورونا واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يقول محللون إنهم يتابعون عن كثب جهود مشرعين أمريكيين لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

واتفقت أوبك وروسيا الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة وختم الخامان الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.