شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 2% بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2% رابحاً 49.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2532.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 521.6 مليون سهم محققة ما قيمته 543.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6857 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 9.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.02%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.84%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وقفز 25 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 12.69%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 11.62%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.91%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 0.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 26.3 مليون ورقة بقيمة 92.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.45%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أنها استحوذت على جامعة "AMA" الدولية في البحرين بقيمة تخطت 100 مليون دولار، لتعزز محفظتها التعليمية التي تقدر قيمتها حالياً بـ 250 مليون دولار.

فيما قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، بدءا من الساعة 11:00 صباحا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم، ولحين الإفصاح عن النتائج.