شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 8-12-2020.. البلطى بـ19 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء -12– 2020 لجميع الأصناف في سوق السمك بالعبور، وجاءت قائمة الأسعار كالآتي:- البلطى المزارع " 1 " 16 – 19جنيها للكيلو. البلطى المزارع " 2 " 14– 15جنيها للكيلو. البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو. البلطى الفيليه 30 – 100جنيها. البوري " 1 " 39 – 45 جنيها للكيلو. البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . البياض الأملس " 1 " 60--80 جنيها للكيلو. البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو. القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو. السمك الثعابين 50 – 200 جنيه. البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو. البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو. المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو. المكرونة السويسي 50 – 60 جنيها للكيلو. المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو. المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو. مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو. المرجان المجمد 19 – 25 جنيها. برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو. موسى 60-80 جنيها للكيلو. القشر بياض 60– 80جنيها للكيلو. الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو. الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو. الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو. الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو. الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو . السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو. الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

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