شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل احتمالات التحفيز الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تزايد احتمالات التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة وأوروبا ، لمكافحة الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,872.11$ الأعلى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,862.29$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,860.20$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.25% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات شراء الأصول الآمنة.

أدى الارتفاع الحاد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة فى الولايات المتحدة وأوروبا ،الأمر الذي ينذر بتدمير آي تعافي اقتصادي قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى للفيروس التاجي ،وهو ما يعني تفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة.

ولمكافحة تلك الأضرار زادت احتمالات إقرار سلسلة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة وأوروبا ،الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى شراء الأصول الآمنة كأداة تحوط من التضخم المتوقع جراء التحفيز النقدي والمالي الكبير.

من المتوقع أن يصوت الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،ومن أجل توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج الجديد للإغاثة من فيروس كورونا.

وفى أوروبا يجتمع البنك المركزي يوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ،خاصة بعد الانتشار الواسع للموجة الثانية لفيروس كورونا ،و من المنتظر الإعلان عن المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد فى تخطي تلك الأزمة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.92 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,179.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو الماضي.