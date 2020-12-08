شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة في محاولة للابتعاد عن مستوى 0.7413، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 0.7530 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 0.7335 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد