شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف ليختبر المقاومة المحورية 48.80، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تبدأ أهدافه بكسر 47.90 لتأكيد الاندفاع نحو 46.44 الذي يمثّل هدفنا التصحيحي التالي، مع التذكير بأن اختراق 48.80 سيدفع السعر للعودة إلى القناة الصاعدة واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.44 والمقاومة 49.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط