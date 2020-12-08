شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليعيد اختبار الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون 45.90 ليبقى السيناريو التصحيحي الهابط قائماً لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يتواجد الهدف التالي للموجة الهابطة المتوقعة عند 43.57.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.60 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط