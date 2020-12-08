شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة حول مستوى 24.60 منذ الصباح، ويتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، والذي يتواجد هدفه التالي عند 25.06، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 23.60 لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد