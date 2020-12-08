شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1838.00، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تمتد إلى 1900.00 ثم 1928.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد