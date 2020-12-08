شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليتجه نحو المقاومة المحورية 1.2160، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتفعيل التأثير الإيجابي لنموذج العلم الصاعد ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.2300.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2040.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد