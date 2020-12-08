شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك بنطاق ضيق- تحليل - 8-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة تذبذب جانبي ضيق ليتأثر بتعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك وثبات المقاومة المستقرة عند 126.65 أمام المحاولات الصاعدة, ارتكاز السعر حاليا فوق مستوى 125.75 قد يساهم بتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 127.00 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

أما هبوط السعر دون 125.75 فإن ذلك سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده بذلك لخسائر جديدة قد تمتد نحو 125.25 و 124.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.75 و 127.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي