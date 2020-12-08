شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن برنت” يرتفع بنسبة 0.25 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:36 مساءً, 8 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.12 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.25 % ليصل إلى 48.91 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.22 % إلى 45.86 دولارا للبرميل.

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