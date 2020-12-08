15.7 مليار جنيه قيمه ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق عام 2017/2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام2017 / 2018. ومن أهم المؤشرات بالنشرة بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام / الأعمال العام 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 مقـابل27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%. وبلــغ أجـمـالي قيـمة الطــرق والكـباري والانـفـاق 15.7مليـــار جـنيـــه عــــام 2017/2018 مقـابـــل 11.9 مليـار جنيـه عــــام2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــــا 31.5٪، كما بـلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018مقابل 243.9مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6٪ . وبلغ إجمالي قيمه محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام2017/2018، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.8٪، كما بلغ أجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـــون جنيـــه عام2017/2018مقابل378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــا 5.9 ٪. وسجل إجمالي قيمة المباني الصناعية 220.6 مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 111.8 مليون جنيه عام 2016/2017 بنسبه ارتفاع قدرها 97.3٪، وبلـغ إجمـالي قيمــة المبـــاني الصحيـــة 316.2 مليــون جنيــه عـام2017/2018مقابـل432.7 مليــون جنيه عام 2016/2017 عـام2016/2017 بنســبـة انخفــاض قدرهــا 26.9 ٪.

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