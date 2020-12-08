شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين شركة مياه قنا ونادى روتارى لإنشاء آبار مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور رفعت عبد الوهاب مدير مشروعات الترشيح الطبيعى لضفاف الانهار RBF بالشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلا عن الشركة القابضة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركه قنا لمياه الشرب والصرف الصحى ونادى روتارى القاهرة، للتعاون فى توصيل مياه الشرب بالطرق المبتكرة، والبدء فى تنفيذ وحدات ترشيح طبيعى بجوار محطه قوص لتنقيه المياه.

ووقع المهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم، اتفاقية التعاون مع نادي روتاري ويمثله المهندس هشام محمد رئيس مجلس إدارة النادي، و اقبال كامل مسئولة المشروع والمهندسة نيرة عبدالوهاب رئيسة لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، لانشاء آبار مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي علي ضفاف نهر النيل RBF، وزيادة كمية مياه الشرب المنتجة من محطات المياه باقل تكلفة ممكنه.

وأكد المهندس رجب عرفه أن البروتوكول يأتى تحت مبادرة "المياه من اجل الحياة" والذي يؤكد علي دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الاهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائى.

وقال أن نادي روتاري بالتعاون مع لجنة المياه بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، منح شركة مياه قنا منحة مالية وقدرها 400 ألف جنية للقيام بتصميم وانشاء بئر مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي علي ضفاف نهر النيل بمحطة مياه قوص السطحية بمركز قوص.

وأوضح أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار توفر 95% من تكلفة محطات المياه الحالية لانشاء محطات مياه الشرب التقليدية.

ومن جانبه أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، مدير المشروع بالشركة القابضة، اهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالبحث العلمى وتطبيقاته، لاسيما تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار باعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أى كيماويات فى تنقية المياه، وتستخدم بالعديد من الدول الأوروبية، وذلك بغرض إنتاج كميات كبيرة من إمدادات المياه العذبة ذات التكلفة المنخفضة والجودة العالية.

وقال إنه يمكن تعريف الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) على أنه عملية إستخراج المياه المتصلة هيدروليكيا بالمياه السطحية من النهر، عن طريق الضخ من الآبار المجاورة إلى المياه السطحية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا في حد ذاتها بسيطة وغير مكلفة ماديًا بل بالعكس فإنها أرخص بكثير من إنشاء محطات مياه سطحية تقليدية وتتطلب القليل من عمليات الصيانة اللازمة.