شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2258 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13186 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4242 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2144 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3108 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب المصرية، دايس للملابس الجاهزة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 1002 سهم، 1000 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 50 ألف سهم، 33 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 620 سهم، 1884 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات عبور لاند للصناعات الغذائية، القابضة المصرية الكويتية، الأخوة المتضامن للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، 262 ألف سهم، 325 ألف سهم، 3904 سهم، عل التوالي.

فيما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي 15.32 مليون سهم لترتفع حصتها من 7.1% إلى 10%، بسعر 1.78 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 27.4 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا المصدرة لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 10.3 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة حديد عز، عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، وحققت الشركة خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 4.8% على أساس سنوي، وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.