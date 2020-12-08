شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حكومى مصغر بحضىور سفير سويسرا لمناقشة خطوات تنفيذ "جامعة لوزان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: "جامعة لوزان" ستكون أولى الجامعات المتخصصة فى مجال التعليم الفندقى فى مصر العنانى: الجامعة ستجذب الطلاب من الدول العربية والشرق الأوسط.. وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة عبدالغفار يتناول الإطار الإدارى والأكاديمى لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان وتحديد الشكل الملائم للشراكة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور ممثل الهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وقيادات الوزارات الثلاث.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الهدف من إنشاء جامعة لوزان ودورها فى تنمية مدينة العلمين الجديدة، لتكون أولى الجامعات المتخصصة فى مجال التعليم الفندقى فى مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.

كما استعرض وزير الإسكان الإجراءات التى تم اتخاذها فى مشروع إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية "جامعة لوزان"، سواءً فيما يتعلق بالجوانب الفنية التصميمية، والمناقشات التى تمت حتى الآن مع الجانب السويسرى، وكذا الخطوات المطلوبة فى المرحلة القادمة.

وقال الدكتور خالد العنانى، إن "جامعة لوزان" بمدينة العلمين الجديدة، ستعمل على جذب الطلاب من الدول العربية، والشرق الأوسط، وستكون من عوامل تنشيط السياحة بمدينة العلمين الجديدة، وستساهم فى إعداد جيل من الطلبة المدربين على أعلى مستوى فى مجال الضيافة والخدمات الفندقية، مما يرتقى بمستوى العمل بالمجال السياحى والفندقى بمصر والدول المحيطة بها.

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، الإطار الإدارى والأكاديمى لتحقيق الشراكة مع جامعة لوزان، وتحديد الشكل الملائم للشراكة، بما يتناسب مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية بمصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تشمل البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة، ما يلي: برامج البكالوريوس، حيث تعتبر الأفضل عالمياً فى برامج البكالوريوس لإدارة الضيافة، وماجستير العلوم فى الضيافة المتكاملة، وهو برنامج فريد يتم تدريسه فى نفس الوقت فى 3 من أكبر الجامعات فى 3 قارات فى إدارة الضيافة، والماجستير التنفيذى، ويتم تدريسه لمدة 11 شهراً في إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى المجال، وماجستير الضيافة بالمراسلة، وهو برنامج يتضمن 80% من الوقت للتعليم عن بعد، و20% للتعليم داخل المدرسة.