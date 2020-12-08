شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2118 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2109، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2119، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2104.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف في القطاعات عدا الزراعية والتي قد توضح تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.8% في الربع الثاني الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن فرنسا صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 5.5 مليار يورو مقابل 5.7 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على اتساع 12.6% خلال الربع الثالث ومقابل انكماش 11.8% الربع الثاني، كما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على انكماش 4.4% مقابل انكماش 15.0%، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف أيضا لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% خلال الربع الثالث ومقابل تراجع 2.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وعن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.9 و37.5 مقابل 39.0 و32.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لإخبار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد قد تستمر حتى الأربعاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.