شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلة لها في تسعة أشهر متغاضية الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار بالقرب من الأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السادس من الشهر ذاته متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.35% لتتداول عند مستويات 45.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 45.76$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.23% لتتداول عند 48.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.47$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 48.79$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.85 مقارنة بالافتتاحية عند 90.89، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.80

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين ضمن مسلسل التوترات المتجددة بين أكبر اقتصاديان في العالم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الخميس القادم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية و شركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 66.42 مليون ولقي 1,532,418 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الخميس الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي توصلت اللجنة من خلاله إلى قرارها بزيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً مع مطلع 2021 وتقليص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً من المستويات الخفض الحالية عند 7.7 مليون برميل يومياً، بخلاف ما هو مقرر مسبقاً بزيادة 2 مليون وتقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 246 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أسبوعين لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 460 منصة منذ 13 من آذار/مارس.